Политика

17:16 11.12.2018

США оценивают возможность санкций, связанных с российским энергетическим экспортом - Госдеп

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США оценивают возможность санкций, связанных с российским энергетическим экспортом - Госдеп

В Вашингтоне продолжают оценивать возможность введения санкций, связанных с работой российских экспортных трубопроводов, сообщил во вторник в ходе телефонного брифинга помощник госсекретаря по вопросам энергоресурсов Фрэнсис Фэннон.

"У администрации США есть возможность накладывать ограничительные меры на российские экспортные энергетические трубопроводы в рамках статьи 232 закона CAATSA. У нас также давно действует политика не комментировать вопросы, касающиеся будущих потенциальных ограничительных мер", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о возможности санкций против России, связанные с экспортом энергоносителей.

"Мы продолжаем оценивать потенциальные санкционные действия и призывать правительства и компании связываться с нами (Госдепартаментом - ИФ), если у них есть вопросы по этому процессу", - добавил он, отвечая на вопрос о том, возможны ли санкции, к примеру, против проекта "Северный поток 2".

Ф.Фэннон также вновь заявил, что властям ФРГ следует прекратить оказывать политическую поддержку проекту "Северный поток 2".

"Германии стоит отозвать политическую поддержку проекту, - отметил помощник госсекретаря США. - Мы продолжаем работать на всех уровнях над тем, чтобы содействовать тому, чтобы проект ("Северный поток 2" - ИФ) был остановлен".

Как сообщалось, вопрос об этом газопроводе активно обсуждается немецкими политиками. В частности, свое мнение по этому вопросу высказывали претенденты на пост лидера Христианско-демократического союза. Победившая на выборах главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр неоднократно заявляла, что отказ Германии от проекта "Северный поток 2" был бы радикальным шагом, но при этом Берлин мог бы пойти на снижение объемов прокачки газа через этот газопровод.

Газопровод "Северный поток 2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд куб.м газа в год. Проект реализует "Газпром" (MOEX: GAZP) в альянсе с европейскими компаниями - Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Теги: #санкции_против_рф #госдеп_сша
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