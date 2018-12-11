Тимошенко предлагает снизить барьер на парламентских выборах минимум до 2%

Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко хотела бы внести изменения в избирательное законодательство Украины и снизить ныне существующий 5%-й проходной барьер в Верховную Раду, что позволит молодым партиям зайти в парламент.

"Сегодня стоит 5%-ый барьер захода в парламент. Хотя бы одна молодая партия преодолеет этот барьер? Никогда! Нам надо фундаментально снижать проходной барьер. Хотя до 2%. Можно и ниже", - сказала Ю.Тимошенко во время дискуссии с участниками Всеукраинского молодежного форума, который проходит во вторник Киеве.

По мнению лидера партии, прохождение в Верховную Раду молодых политиков эффективно повлияет на всю систему власти.

"Чтобы молодые партии способны были пройти в парламент и так, как в политическом инкубаторе, воспитываться, обучаться, демонстрировать свою позицию. Показывать стране и миру свое лидерство", - подчеркнула политик.