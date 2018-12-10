Политика

18:49 10.12.2018

Фриз представила главе представительства НАТО в Украине проекты и направления работы Министерства ветеранов

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Фриз представила главе представительства НАТО в Украине проекты и направления работы Министерства ветеранов

Глава новосозданного Министерства по делам ветеранов Ирина Фриз сообщила, что во время встречи с главой Представительства НАТО в Украине Александером Винниковым представила направления работы министерства, тайм-лайн создания и приоритетные проекты, в частности, создание единого государственного реестра ветеранов, онлайн платформы "Е-ветеран","горячей линии".

"Видение сотрудничества Министерства с общественными организациями исключительно на конкурсной основе проектов нашло поддержку как главы Представительства НАТО в Украине, так и всех участников встречи. Также было поддержано наше предложение по тесному сотрудничеству с экспертами Представительства НАТО в разработке нового законопроекта о ветеранах и членах их семей", - написала И.Фриз в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник вечером.

Помимо этого, проинформировала министр, совместно с представителями трастовых фондов обсудили формы сотрудничества с Министерством и пути дальнейшей совместной деятельности.

Теги: #фриз #проекты #нато
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