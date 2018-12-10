Украинцы считают, что права наркозависимых и ромов нужно в определенной мере ограничивать - опрос

Жители Украины преимущественно считают, что права наркозависимых и ромов должны быть ограничены в той или иной степени, о чем свидетельствуют данные опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива.

Согласно данным опроса, презентованного в понедельник в Киеве, 27% респондентов уверены, что права наркозависимых безусловно должны быть ограничены, 38% считают, что их права могут быть ограничены при определенных обстоятельствах. Только 23% верят, что ограничивать права наркозависимых нельзя.

12% опрошенных убеждены, что права ромов безусловно должны быть ограничены, 35% считают, что их права могут быть ограничены при определенных обстоятельствах, в то время как 37% верят, что ограничивать права ромов нельзя.

Кроме того, 21% украинцев считает, что права геев, лесбиянок, трансгендеров безусловно должны быть ограничены, 26% считают, что их права могут быть ограничены при определенных обстоятельствах. 38% заявляют, что ограничивать права геев, лесбиянок, трансгендеров нельзя.

Общенациональный опрос был проведен Центром информации о правах человека и Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива при поддержке Программы развития ООН в Украине в период с 11 по 24 июля 2018 года. Всего было опрошено 1998 респондентов во всех областях Украины и в г.Киев, за исключением оккупированных территорий Украины. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,2%.