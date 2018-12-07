Политика

12:05 07.12.2018

Замглавы Минобороны США обсудила с министром Полтораком планы по оказанию помощи Украине в области безопасности

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Замглавы Минобороны США обсудила с министром Полтораком планы по оказанию помощи Украине в области безопасности

Заместитель министра обороны США по делам РФ, Украины и Евразии Лора Купер обсудила с министром обороны Украины Степаном Полтораком планы по оказанию помощи Украине в области безопасности, сообщает посольство США в Украине.

"Заместитель министра обороны США Лора Купер имела продуктивную встречу с министром обороны Полтораком, во время которой стороны обсудили планы США по оказанию помощи в области безопасности и прогресс в сфере оборонной реформы в Украине", - сообщило американское посольство на странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

Теги: #сша #минобороны
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