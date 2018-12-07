Закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ направлен на подпись Порошенко

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ с апреля 2019 года и теперь документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщается на сайте украинского парламента, закон направлен на подпись президенту 6 декабря.

6 декабря народные депутаты Украины одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (законопроект №0206).

Согласно проекту закона, действие Договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года.