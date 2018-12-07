Политика

09:51 07.12.2018

Закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ направлен на подпись Порошенко

1 мин читать
Закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ направлен на подпись Порошенко

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе с РФ с апреля 2019 года и теперь документ должен подписать президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщается на сайте украинского парламента, закон направлен на подпись президенту 6 декабря.

6 декабря народные депутаты Украины одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией (законопроект №0206).

Согласно проекту закона, действие Договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года.

Теги: #заокн #рф #дружба
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рада поддержала прекращение действия Договора о дружбе с РФ с апреля 2019 года

В Вашингтоне обещают продолжить санкционное давление на Москву

Договор о дружбе с РФ был важен для защиты интересов Украины в судах до лета 2018 года, теперь его действие нецелесообразно

ЕС рассматривает возможность введения санкций за действия РФ в Керченском проливе

Возможность продления военного положения в Украине зависит от действий РФ

Президент уже передал предложения по введению санкций в отношении РФ за агрессию в Керченском проливе

США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков

Комитет Рады ждет Климкина и пакет документов МИД по законопроекту о прекращении Большого договора с РФ– Гопко

Консульство Украины направило запросы в МИД РФ и администрации СИЗО для разрешения посетить украинских моряков – Денисова

Рада может рассмотреть президентский законопроект о прекращении действия Договора о дружбе с РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Три министра уволены в Литве после конфликта с премьером

Порошенко: Москва продолжит агрессивно действовать в отношении Запада

Порошенко: Для пресечения дальнейшей агрессии РФ в Азовском море как минимум необходимо ввести "Азовский пакет санкций"

Климкин посетит Берлин

Парубий отмечает важность усиления морского присутствия НАТО и США в Черном море

Рада отказалась включить в повестку дня законопроект, продлевающий имплементацию языковой статьи в образовании до 2023 года

Могерини обещает дополнительную помощь Украине

Рада ратифицировала изменения в соглашение о ЛитПолУкрбриг касательно участия в международных операциях

Представительство ЕС в Украине приветствует принятие Радой закона о противоминной деятельности

В АП подчеркивают, что создаваемая в Украине православная церковь будет независимой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА