Приговор за подкуп избирателей в Одесской области должен стать сигналом о недопустимости нарушения законов - Березенко

Реальный приговор представительнице партии "ВО "Батькивщина" за подкуп избирателей на выборах в объединенную территориальную громаду города Килия (Одесская обл.) является четким сигналом того, что незаконные действия во время выборов недопустимы, подчеркивает заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

"Преступление представителя партии "Батькивщина" на выборах в объединенную громаду города Килия Одесской области полностью доказано. Представитель "Батькивщины" получила приговор - 5,5 лет заключения. Показания о подкупе избирателей предоставлены под видеозапись, этот человек по документам официально представляла "Батькивщину" на этих выборах. У этого человека были изъяты средства, тетради с личными данными избирателей, с пометками фамилий избирателей, проголосовавших за кандидата от "Батькивщины"", - рассказал С.Березенко журналистам в парламенте, сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

По его словам, представительница "Батькивщины" стала первой в Украине осужденной к реальному лишению свободы за нарушение избирательного законодательства.

"Я думаю, что этот конкретный случай является четким сигналом для каждого, что участвовать в незаконных действиях во время выборов совершенно недопустимо", - подытожил он.

Ранее пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщила, что Килийский районный суд признал подозреваемую виновной в неоднократном подкупе избирателей "в пользу отдельной политической силы в г.Килия и в с.Шевченково этого же района". Уголовное производство расследовалось по ч. ч. 2, 4 ст. 160 УК Украины. Женщину приговорили к 5 годам и 6 месяцам заключения, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом.