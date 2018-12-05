Политика

18:42 05.12.2018

Приговор за подкуп избирателей в Одесской области должен стать сигналом о недопустимости нарушения законов - Березенко

2 мин читать
Приговор за подкуп избирателей в Одесской области должен стать сигналом о недопустимости нарушения законов - Березенко

Реальный приговор представительнице партии "ВО "Батькивщина" за подкуп избирателей на выборах в объединенную территориальную громаду города Килия (Одесская обл.) является четким сигналом того, что незаконные действия во время выборов недопустимы, подчеркивает заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.

"Преступление представителя партии "Батькивщина" на выборах в объединенную громаду города Килия Одесской области полностью доказано. Представитель "Батькивщины" получила приговор - 5,5 лет заключения. Показания о подкупе избирателей предоставлены под видеозапись, этот человек по документам официально представляла "Батькивщину" на этих выборах. У этого человека были изъяты средства, тетради с личными данными избирателей, с пометками фамилий избирателей, проголосовавших за кандидата от "Батькивщины"", - рассказал С.Березенко журналистам в парламенте, сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

По его словам, представительница "Батькивщины" стала первой в Украине осужденной к реальному лишению свободы за нарушение избирательного законодательства.

"Я думаю, что этот конкретный случай является четким сигналом для каждого, что участвовать в незаконных действиях во время выборов совершенно недопустимо", - подытожил он.

Ранее пресс-служба прокуратуры Одесской области сообщила, что Килийский районный суд признал подозреваемую виновной в неоднократном подкупе избирателей "в пользу отдельной политической силы в г.Килия и в с.Шевченково этого же района". Уголовное производство расследовалось по ч. ч. 2, 4 ст. 160 УК Украины. Женщину приговорили к 5 годам и 6 месяцам заключения, а также лишили права заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом.

Теги: #бпп #батькивщина #выборы #подкуп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Еврокомиссии обвинили Россию в попытках повлиять на выборы и референдумы в странах ЕС

Парбий: избирательный процесс в громадах 10 областей будет начат заново после завершения военного положения

БПП поддержит продление сроков автономизации медучреждений для их вхождения в реформу на год – Березенко

Выборы президента состоятся 31 марта, если не помешает открытая агрессия РФ - Порошенко

Владимир Куренной принял присягу нардепа

Тимошенко в США намерена обсудить международные гарантии для Украины в формате "Будапешт плюс"

Порошенко внес в Раду законопроект относительно проведения местных выборов в период военного положения

В "БПП" призывают Раду разблокировать подписание госбюджета-2019

Рада должна назначить выборы в ОТГ в тех областях, где введено военное положение - Парубий

Парламентские выборы в Эстонии пройдут 3 марта

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЕК обвинили Россию в попытках повлиять на выборы и референдумы в странах ЕС

Трамп надеется, что ОПЕК не станет сокращать добычу нефти

Договор о дружбе с РФ был важен для защиты интересов Украины в судах до лета 2018 года, теперь его действие нецелесообразно

Вхождение кораблей НАТО в Азовское море невозможно без согласия РФ, пока действует двустороннее соглашение о его совместном использовании - Залищук

Порошенко: Суд по Януковичу в ближайшее время примет законное и справедливое решение, без какого-либо давления

Украине нужен мир не на условиях капитуляции, а на условиях победы - Порошенко

Климкин 6-7 декабря примет участие в заседании СМИД ОБСЕ, где рассмотрят российскую агрессию против Украины

ЕК представила план расширения роли евро, рекомендует активнее использовать его в нефтяном секторе

Украина созывает встречу ядерных государств по механизму Будапештского меморандума

Киев предлагает до февраля провести спецзаседание ТКГ, на котором рассмотреть ход выполнения Минских соглашений – Марчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА