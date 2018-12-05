Политика

13:31 05.12.2018

Борис Филатов выходит из партии "УКРОП"

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Борис Филатов выходит из партии "УКРОП"

Городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о том, что написал заявление о прекращении членства в партии "Укроп".

"С сегодняшнего дня я слагаю с себя полномочия члена президиума политсовета "Укропа" и вообще выхожу из партии", - написал Б.Филатов на своей странице в Facebook в среду.

Он также отметил, что сделал все, что мог и не желает больше иметь дело "с публикой, захватившей власть в "Укропе".

"Моя совесть чиста перед партией, у истоков которой я был с первого дня", - добавил мэр Днепра.

Теги: #укроп #филатов
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