Политика

14:50 04.12.2018

Лидер "Самопомочи" предлагает задержать Медведчука и обменять его на украинских моряков, плененных в РФ

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Лидер "Самопомочи" предлагает задержать Медведчука и обменять его на украинских моряков, плененных в РФ

Городской голова Львова, лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый озвучил предложение задержать за государственную измену лидера общественного движения "Украинский выбор – Право народа", члена партии "За життя" Виктора Медведчука и обменять его на украинских моряков, плененных в РФ.

"У меня есть предложение: среди большого количества российской агентуры, которая достаточно свободно себя чувствует в Украине, … есть и Виктор Медведчук. Я предлагаю его задержать за государственную измену. Мы можем его обменять не только на наших моряков, которые сегодня в плену. Мы можем его обменять и на всех наших политических заключенных и Олега Сенцова, которые сегодня находятся в российских тюрьмах", - сказал А.Садовый в видеоблоге на Youtube.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия захватили в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь".

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи до 25 января 2019 года. К 29 ноября арестованные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

Теги: #самопомич #азовское_море #садовый
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