Политика

11:03 04.12.2018

50% украинцев не готовы участвовать в управлении своим населенным пунктом – опрос

2 мин читать
50% украинцев не готовы участвовать в управлении своим населенным пунктом – опрос

 Половина украинцев не готовы принимать участие в управлении своим населенным пунктом, треть - готовы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Респондентам был задан вопрос, готовы ли они принимать участие в управлении своим населенным пунктом (городом/поселком/селом). 50% ответили, что не готовы, 29,8% - готовы, а 20,2% было тяжело ответить на вопрос.

Среди тех, кто ответил положительно, 46,6% заявили, что готовы принимать участие в управлении своим населенным пунктом в форме выборов в органы местного самоуправления в качестве избирателя, 26,6% - в форме участия в общественных работах по благоустройству, 17,2% - в общественных слушаниях. 12,4% респондентов заявили о готовности к участию в волонтерском движении, 11,5% - в выборах в органы местного самоуправления в качестве кандидата, 10,5% - не против участвовать в общественных организациях, 10,3% - в органах самоорганизации населения, а 6% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

На вопрос довольны ли респонденты готовностью местных властей идти навстречу общественным инициативам, 50,7% ответили, что не довольны, 20,4% - довольны, а 28,8% было тяжело ответить на вопрос.

Кроме того, на вопрос, довольны ли респонденты готовностью граждан принимать участие в самоуправлении, 44,3% ответили, что не довольны, 22,5% - довольны, а 33,2% было тяжело ответить на вопрос.

Опрос проводился с 5 по 8 октября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. В ходе исследования было опрошено 2017 респондентов. Теоретическая ошибка выборки составляет 2,3%.

Теги: #опрос #управление
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Позитивнее всех украинцы относятся к Вакарчуку и Зеленскому, а самые узнаваемые – Порошенко и Ляшко

Вступление Украины в НАТО поддерживают 45% опрошенных граждан, в ЕС - 54%

Семь партий, включая "Слугу народа" и "За життя", могут пройти в Раду на предстоящих парламентских выборах – опрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, второе место делят Порошенко и Зеленский

Вступление Украины в НАТО поддерживают 40% опрошенных граждан, против - 36%

В Раду могут пройти 7 партий, лидирует "Батькивщина", рейтинги других политсил отличаются в рамках погрешности

За Тимошенко в первом туре выборов президента готовы проголосовать 13,4%, за Зеленского 7,6%, за Порошенко и Гриценко по 7%, за Бойко 6,9%

Рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился до 40%

Большинство американцев сомневается в киберзащищенности выборов в США - опрос

Тимошенко и Гриценко чаще других выступают с утверждениями, с которыми согласны украинцы – опрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Проведение выборов в ОТГ превратит военное положение в фарс, считают в "Самопомочи"

"Наш край" требует возобновления предварительной продажи железнодорожных билетов

Глава МВД Грузии заявил о возможной связи задержанных в Тбилиси украинцев с партией Саакашвили

Владимир Куренной принял присягу нардепа

Тимошенко в США намерена обсудить международные гарантии для Украины в формате "Будапешт плюс"

Законопроект о выборах в ОТГ стал ответом политсилам, заявлявшим об их отмене – Кононенко

Британия поддерживает ужесточение санкций в отношении РФ

Порошенко уволил Бабина с должности постпреда президента Украины в АРК

Климкин отправляется на министерские заседания НАТО и ОБСЕ

Луценко предлагает вынести на СНБО вопрос о применении санкций к отдельным юридическим и физлицам РФ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА