Политика

21:23 03.12.2018

Климкин отправляется на министерские заседания НАТО и ОБСЕ

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Климкин отправляется на министерские заседания НАТО и ОБСЕ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник вечером вылетает на министерские заседания НАТО и ОБСЕ по вопросу агрессивных действий России в Керченском проливе в отношении украинских кораблей.

"Отправляемся на министерские встречи НАТО и ОБСЕ. ЕС оставим на следующую неделю :)", - написал глава МИД в микроблоге в "Твиттере".

1 декабря министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил, что вопрос агрессивных действий России в Керченском проливе против украинских кораблей обсудят на министерских заседаниях НАТО, ОБСЕ и Совета Европейского Союза: "На следующей неделе пройдет заседание министров иностранных дел НАТО, и вопрос агрессии России против Украины в Азовском море будет там обсуждаться, а Польша будет на этом настаивать".

Я.Чапутович добавил, что на заседании глав МИД в Милане также пройдет обсуждение этого вопроса.

"Я уже знаю, что на очередном заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдёт в следующий понедельник, вопрос агрессии России в акватории Азовского моря будет также обсуждаться", - рассказал польский министр.

В свою очередь, П.Климкин проинформировал, что намерен присутствовать на заседания в Брюсселе и Милане.

Теги: #климкин #обсе #нато
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