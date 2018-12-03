Радикальная партия на съезде в январе выдвинет кандидата в президенты

Радикальная партия Олега Ляшко проведет съезд 22 января 2019 года, сообщил лидер этой политической силы О.Ляшко.

"22 января, в 100-ю годовщину провозглашения Акта воссоединения, состоится съезд Радикальной партии, на котором мы выдвинем кандидата в президенты. Это очень символично, потому что моя мечта – объединить Украину", - сказано в сообщении на его странице в Facebook.

В свою очередь, народный депутат из фракции Радикальной партии в Верховной Раде Игорь Мосийчук в своем посте в Facebook сообщил, что партия намерена выдвинуть кандидатом в президенты О.Ляшко.