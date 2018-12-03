Политика

14:39 03.12.2018

Вступление Украины в НАТО поддерживают 45% опрошенных граждан, в ЕС - 54%

1 мин читать
Вступление Украины в НАТО поддерживают 45% опрошенных граждан, в ЕС - 54%

Число сторонников вступления Украины в НАТО в стране продолжает превышать количество противников такой интеграции, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, согласно данным опроса, вступление Украины в НАТО поддерживают 45% респондентов, против выступают 31% опрошенных, 8% ответили, что не голосовали бы на референдуме, где бы задавался вопрос о вступлении в НАТО, а 15% было тяжело ответить на вопрос.

На вопрос, если бы Украина могла стать членом только одного международного экономического союза, то какой из них нужно было выбрать, 54% респондентов ответили, что Европейский Союз, 14% - Таможенный союз, 16% - другой ответ и 16% было тяжело ответить на вопрос.

Опрос "Динамика общественно-политических взглядов в Украине" был проведен с 29 сентября по 14 октября 2018 года Социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного Республиканского Института (IRI).

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2400 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Теги: #рейтинг #опрос #нато
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Семь партий, включая "Слугу народа" и "За життя", могут пройти в Раду на предстоящих парламентских выборах – опрос

Тимошенко лидирует в президентском рейтинге, второе место делят Порошенко и Зеленский

НАТО уже укрепила свое присутствие в Черноморье, следит за ситуацией в регионе

НАТО реагирует на усиление российских вооруженных сил пропорционально и взвешенно - Столтенберг

Агрессию РФ в Керченском проливе обсудят на министерских заседаниях НАТО, ОБСЕ и Совета ЕС

Климкин надеется, что Венгрия поддержит помощь Украине со стороны ЕС и НАТО в связи с новым актом российской агрессии

Столтенберг и Таяни заявили об осуждении действий Кремля и призвали освободить украинских моряков и корабли немедленно

Помпео в НАТО обсудит Украину и Россию в свете инцидента в Керченском проливе

Россия должна обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам

Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава МИД ФРГ планирует переговоры с российским и украинским коллегами по инциденту в Керченском проливе

Геращенко и зампомощника госсекретаря США Кент обсудили вопрос освобождения военнопленных, заложников и политзаключенных Кремля

Украина заявила протест в комитете по безопасности на море IМО в связи с агрессией РФ в Керченском проливе

Рада может рассмотреть президентский законопроект о прекращении действия Договора о дружбе с РФ

Замгоссекретаря США обсудил с главой МИД Украины агрессию России в Керченском проливе

Президентский законопроект предлагает не распространять военное положение на проведение местных выборов 23 декабря

Геращенко просит спикера Рады предоставить информацию о ситуации с Семенченко, диппаспортом и задержанием украинцев в Грузии

Генсек НАТО считает неприемлемым применение Россией силы в районе Керченского пролива

Порошенко внес в Раду законопроект относительно проведения местных выборов в период военного положения

Шефчович в среду встретится с главой МИД Украины Климкиным

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА