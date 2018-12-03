Политика

12:55 03.12.2018

Президентский законопроект предлагает не распространять военное положение на проведение местных выборов 23 декабря

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Президентский законопроект предлагает не распространять военное положение на проведение местных выборов 23 декабря

Предложенный президентом Украины Петром Порошенко проект изменений в закон о правовом режиме военного положения позволит проведение местных выборов 23 декабря, сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

"Сегодня президент также подал изменения в закон о правовом режиме военного положения, в котором определил установить действие ч.1 ст. 19 этого закона относительно запрета проведения в условиях военного положения выборов в органы местного самоуправления, не распространяется на проведение местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года".", - сказала И.Луценко на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

Она пояснила, что введение военного положения – исключительно для консолидации механизмов и инструментов для подготовки обороны страны к вероятной агрессии РФ.

"Никакие свободы, никакие права: ни свобода слова, ни свобода собраний, никакой конфискации, никакого расквартирования, никакой конфискации имущества не будет, мобилизации происходить не будет в том случае, если Путин (президент России Владимир Путин – ИФ) не совершит сухопутную агрессию по отношению к Украине", - подчеркнула представитель президента в Верховной Раде.

Позже на брифинге И.Луценко уточнила: "Президент предлагает: не распространяется военное положение на проведение местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года. О чем это говорит? О том, что даже в тех областях, где введено военное положение, в этот день, когда будут проводиться выборы в объединенных территориальных громадах, действовать военное положение не будет".

Также она сообщила, что в понедельник П,Порошенко подал в парламент закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и РФ.

"Я думаю, что парламент сможет поддержать (этот законопроект - ИФ) в соответствии с процедурой", - сказала И.Луценко.

Ранее в этот день президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект (№9357) о внесении изменения в ст.28 закона Украины "О правовом режиме военного положения" по обеспечению проведения местных выборов, назначенных на воскресенье, 23 декабря 2018 года.

Теги: #луценко #законопроект #военное_положение
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