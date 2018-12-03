Политика

12:02 03.12.2018

Рада этой неделе планирует рассмотреть блок вопросов по безопасности и аграрные законопроекты - Парубий

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Рада этой неделе планирует рассмотреть блок вопросов по безопасности и аграрные законопроекты - Парубий

Верховная Рада Украины на текущей пленарной неделе намерена рассмотреть блок вопросов по безопасности, в том числе закон о противоминной деятельности, а также аграрные законопроекты, сообщил председатель украинского парламента Андрей Парубий.

Как рассказал спикер в понедельник в ходе согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов Рады, во Всемирный день защиты людей с инвалидностью во вторник, 4 декабря, парламент намерен рассмотреть вопросы, касающиеся этой темы.

В среду, 5 декабря, по словам спикера Верховной Рады, планируется рассмотреть аграрные законы, в том числе два евроинтеграционных.

"Надеюсь, что на этой неделе политические дискуссии не воспрепятствуют нам принять законы, которые комитет аграрной политики подготовил для рассмотрения", - подчеркнул А.Парубий.

В четверг, 6 декабря, по словам главы Верховной Рады, первым блоком планируется рассмотреть блок вопросов по безопасности.

"В четверг мы будем отмечать День Вооруженных сил Украины, и предлагается первым блоком (рассмотреть – ИФ) вопросы национальной безопасности и обороны, среди них первым вопросом планируется поставить закон Украины о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", - сказал спикер.

Он также сообщил: "Я проговорил с главой комитета по вопросам безопасности и обороны Сергеем Пашинским и с главой рабочей группы Андреем Тетеруком (оба – из фракции "Народный фронт" – ИФ), чтобы в четверг был подготовлен закон о противоминной деятельности во втором чтении".

По словам спикера Рады, срок подачи поправок к данному законопроекту уже завершился.

"Это тот закон, которого ждут, прежде всего, наши граждане для того, чтобы те земли, которые были оккупированы российским агрессором, заминированные и уничтоженные, могли быть возвращены местным громадам, и те могли обрабатывать эти земли", - подчеркнул А.Парубий.

Спикер добавил, что Украина надеется на международную поддержку в вопросах разминирования земли в прифронтовой зоне.

Теги: #парубий #безопасность #рада
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