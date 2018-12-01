Политика

20:42 01.12.2018

Меркель обсудила с Трампом инцидент в Керченском проливе и ДРСМД

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Меркель обсудила с Трампом инцидент в Керченском проливе и ДРСМД

анцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Керченском проливе, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер Меркель "на полях" саммита G20 в Аргентине провела консультации с президентом США Дональдом Трампом, в том числе на предмет российско-украинского конфликта в Керченском проливе", - написал Ш.Зайберт в "Твиттере" в субботу.

Также, отметил Ш.Зайберт, политики обсудили планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Теги: #аргентина #трамп #керчь #меркель
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