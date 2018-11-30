Политика

17:02 30.11.2018

Разработан план по реализации режима военного положения, который будет неощутимым для большинства граждан – Порошенко

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Разработан план по реализации режима военного положения, который будет неощутимым для большинства граждан – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что провел совещание с силовыми структурами, на котором разработан план по реализации режима военного положения.

"Я сегодня провел большое совещание с руководителями силовых структур, и мы наметили четкий план реализации режима военного положения, который будет неощутимым для преимущественного большинства граждан", - сказал президент на встрече с профессорско-преподавательским составом и студенческим активом Хмельницкой области в пятницу.

Он добавил: "В то же время он (план - ИФ) будет требовать колоссальной концентрации усилий со стороны Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и всего сектора обороны и безопасности".

Теги: #порошенко #военное_положение
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Интерфакс-Украина
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