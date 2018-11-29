Политика

18:07 29.11.2018

Трамп заявляет, что его встреча с Путиным на G20, скорее всего, состоится

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Трамп заявляет, что его встреча с Путиным на G20, скорее всего, состоится

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на полях G20 в Аргентине, вероятно, стоится, сообщило агентство Bloomberg.

"Я, скорее всего, проведу встречу с президентом Путиным. Ее не отменили", - заявил Д.Трамп американским журналистам перед вылетом на саммит G20.

"Сейчас хорошее время для проведения встречи", - добавил он.

Президент США пояснил, что во время перелета в Аргентину получит полный доклад об инциденте в Керченском проливе. Д.Трамп пообещал, что изучит документ, после чего примет окончательное решение по встрече с В.Путиным.

Накануне в Кремле сообщили, что встреча президентов РФ и США запланирована в Буэнос-Айресе на 1 декабря, ее содержание и продолжительность будут целиком зависеть от двух лидеров.

Как сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, "стороны условились о месте и времени проведения встречи".

Теги: #трамп #путин #g20
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