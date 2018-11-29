Политика

13:04 29.11.2018

Тема закрытия Босфора для российских кораблей уже поднималась в штаб-квартире НАТО

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Тема закрытия Босфора для российских кораблей уже поднималась в штаб-квартире НАТО

Закрытие пролива Босфор для российских судов могло бы стать адекватным ответом на нарушение Россией норм международного морского права в Азовском море, уверен командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) Игорь Воронченко.

 

"В Конвенции Монтре четко сказано: если происходит конфликт двух стран, и одна из них является агрессором, то Босфор автоматически закрывается для судов, следующих под ее флагом", - сказал И.Воронченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в ходе второй Международной конференции по морской безопасности в четверг в Киеве.

 

Командующий ВМС ВСУ отметил, что тема уже предварительно поднималась осенью в штаб-квартире НАТО. "В сентябре в штаб квартире НАТО в Неаполе я спросил командующего ВМС Турции: если будет агрессия России против Украины, закроете ли Босфор для страны-агрессора. Командующий ответил: мы выполним положение конвенции", - уточнил И.Воронченко.

По данным турецких СМИ, президент Турции Р.Эрдоган озвучил в среду турецким СМИ готовность выступить посредником в урегулировании ситуации в Азово-Черноморском бассейне в связи с обстрелом и захватом Россией украинских военных кораблей в Азовском море.

Ранее в этот день И.Воронченко заявил, что Украина намерена просить закрытия пролива Босфор для прохода российскими кораблями в связи с агрессией РФ в отношении украинских военных судов в районе Керченского пролива.

Теги: #босфор #вмс #азовское_море #воронченко
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