Политика

11:34 29.11.2018

Украина будет просить закрыть Босфор для РФ из-за агрессии в Керченском проливе

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Украина будет просить закрыть Босфор для РФ из-за агрессии в Керченском проливе

Украина намерена просить закрытия пролива Босфор для прохода российскими кораблями в связи с агрессией РФ в отношении украинских военных судов в районе Керченского пролива, заявляет командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

"Я уверен, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина… В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно п.19-й, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - сказал И.Воронченко о время выступления на II Международной конференции по вопросам морской безопасности в Киеве в четверг.

Как сообщалось, 25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали у Керченского пролива буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь. Были задержаны 24 украинских военных моряка, из них, по разной информации, от трех до шести ранены. В ходе операции РФ закрывала судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, привлекала вертолеты и боевые самолеты.

ЕС и министерства иностранных дел многих стран осудили российские агрессивные действия в Азовском и Черном морях против украинских судов. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявили, что в действиях украинской стороны в Керченском проливе не было ничего, что можно было бы расценивать, как провокацию.

Теги: #босфор #воронченко #керчь
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