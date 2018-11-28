Политика

23:09 28.11.2018

Могерини назвала неприемлемым применение Россией силы в районе Керченского пролива

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Могерини назвала неприемлемым применение Россией силы в районе Керченского пролива

ЕС выражает серьезную обеспокоенность в связи с опасным ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни, что привело к захвату Россией украинских судов и ранению нескольких украинских военнослужащих, заявила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

"Мы встревожены этим применением силы Россией, которая на фоне растущей милитаризации в этом районе неприемлема", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном вечером в среду в Брюсселе.

В нем выражается ожидание ЕС, что "Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом".

"Мы призываем всех к предельной сдержанности (...) В этом контексте мы также настоятельно призываем Россию безоговорочно и безотлагательно освободить захваченные суда, их экипажи и оснащение", - подчеркивается в документе.

По словам Ф.Могерини, "незаконное присоединение" Россией в 2014 году Крымского полуострова остается "прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств".

"Мы подтверждаем наше осуждение этого нарушения международного права. Строительство Керченского моста является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявила она.

"Европейский союз вновь заявляет о своей полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Европейский союз не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крымского полуострова Россией", - отмечает глава европейской дипломатии.

Она пообещала, что Европейский союз будет продолжать внимательно следить за ситуацией и "намерен действовать надлежащим образом в тесной координации со своими международными партнерами".

Теги: #ес #россия #украина #могерини
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