Парубий подписал принятый Радой закон об утверждении указа о введении военного положения и направил на подпись президенту

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в среду, 28 ноября, подписал принятый парламентом закон об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" и направил документ на подпись главе государства.

Как указано на сайте Верховной Рады, принятый законопроект (№9338) от 26 ноября об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" 28 ноября возвращен с подписью спикера парламента и направлен на подпись президенту.

Как сообщалось, 26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко, сроком на 30 суток.

Военное положение вводится в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

27 ноября в Совете национальной безопасности и обороны Украины разъяснили, что военное положение, введенное в действие указом президента и поддержанное Верховной Радой, вводится в 10 областях Украины и во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября сроком на 30 дней.

А.Парубий разъяснил, что военное положение в 10 областях Украины вступит в силу одновременно с соответствующим законом – со дня его публикации.

"Хотя в самом указе стоит дата с 14.00 26-го числа (ноября), реально он начнет действовать и станет законом тогда, когда будет подписан и опубликован. Думаю, скорее всего, это будет завтра (28 ноября – ИФ) в течение дня", - сказал он журналистам в Брюсселе. 27 ноября.

А.Парубий отметил, что намерен подписать закон по возвращении в Украину, в среду. Он надеется, что после этого документ оперативно подпишет президент.

"И когда он будет опубликован в "Урядовом курьере". С той секунды закон, соответственно, и указ президента вступает в силу", - сказал спикер парламента.

По словам А.Парубия, с этого момента и будет введено военное положение.

П.Порошенко заявил, что срок действия военного положения в ряде областей закончится 26 декабря. "Согласно закону, срок действия будет прекращен двадцать, насколько я понимаю, шестого декабря. Когда я делал обращение, там была еще другая дата. А сейчас уже дата стояла 26-е, поэтому и вступил в силу режим военного времени с 26-го числа", - сказал президент в интервью украинским телеканалам 27 ноября.

В правительственной газете "Урядовый курьер" 28 ноября опубликован указ президента Украины №392/2018, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 ноября о введении в Украине военного положения сроком на 30 суток – до 14.00 26 декабря.