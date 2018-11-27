Политика

18:42 27.11.2018

Североатлантический совет вскоре отреагирует на очередной акт российской агрессии

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Североатлантический совет вскоре отреагирует на очередной акт российской агрессии

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ближайшее время ожидает реакции Североатлантического совета на события в Азовском море и задержании украинских моряков.

"Я ожидаю, что в ближайшее время, может, уже и в ближайшие часы, мы получим публичную реакцию Североатлантического совета на те события, которые произошли в Украине, на очередной акт российской агрессии", - сказал А.Парубий журналистам во вторник в Брюсселе.

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли тема совместных действий со странами-членами НАТО в случае эскалации ситуации в Азовском море и последние события в этом регионе, спикер парламента рассказал, что обсуждалась возможность" увеличение "присутствия военных кораблей в Черном море и воздушного контроля".

Он также сообщил об идее "европарламентариев, чтобы европейские суда могли пройти в порт Мариуполя через Керченский залив, чтобы продемонстрировать Путину, что Азовское море не является и не может быть собственностью Российской Федерации - это международные воды и такие провокации должны быть прекращены".

Теги: #парубий #азовское_море #агрессия_рф
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