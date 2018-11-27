Изменено время начала заседания Кабинета министров Украины

Заседание Кабинета министров Украины начнется 28 ноября в 10.30.

"Внимание! Изменено время начала мероприятия! 28 ноября под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства. Начало в 10:30", - сообщает во вторник пресс-служба Кабмина Украины.

Как правило, заседание правительства начнется в 11.00 в среду.

Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель 29 ноября проведет в Берлине переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Ранее пресс-секретарь украинского премьера Василий Рябчук сообщил, что В.Гройсман посетит Германию с рабочим визитом 28-29 ноября.

По его словам, В.Гройсман отправится в Германию в среду, 28 ноября, после заседания правительства.

В.Рябчук отметил, что премьер проведет ряд двухсторонних встреч, а также примет участие в открытии бизнес-форума, которое состоится 29 ноября.