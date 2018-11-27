Изменено время начала заседания Кабинета министров Украины
Заседание Кабинета министров Украины начнется 28 ноября в 10.30.
"Внимание! Изменено время начала мероприятия! 28 ноября под председательством премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства. Начало в 10:30", - сообщает во вторник пресс-служба Кабмина Украины.
Как правило, заседание правительства начнется в 11.00 в среду.
Как сообщалось, канцлер Германии Ангела Меркель 29 ноября проведет в Берлине переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщил журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Ранее пресс-секретарь украинского премьера Василий Рябчук сообщил, что В.Гройсман посетит Германию с рабочим визитом 28-29 ноября.
По его словам, В.Гройсман отправится в Германию в среду, 28 ноября, после заседания правительства.
В.Рябчук отметил, что премьер проведет ряд двухсторонних встреч, а также примет участие в открытии бизнес-форума, которое состоится 29 ноября.