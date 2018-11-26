Политика

18:32 26.11.2018

В Раде появился проект обращения к международному сообществу в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины

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В Раде появился проект обращения к международному сообществу в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины

 Группа народных депутатов Украины зарегистрировала проект обращения об обращении украинского парламента к ООН, Европейскому парламенту и ряду международных организаций и парламентам иностранных государств в связи с очередным актом агрессии РФ против Украины.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, соответствующий проект постановления зарегистрировали в понедельник глава комитета по иностранным дела Анна Гопко в соавторстве с главой фракции "Блок Петра Порошенко" Артуром Герасимовым, первым вице-спикером Ириной Геращенко и другими парламентариями.

Согласно обнародованному тексту обращения, Верховная Украины призывает международное сообщество принять действенные меры для прекращения российской агрессии как на суше, так и на море, а также усилить существующие санкции против РФ и ввести новые до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Парламент также призывает международные организации направить наблюдателей в регион Черного и Азовского морей и Керченского пролива и предлагает морским государствам направить в этот регион военные корабли для предотвращения дальнейшей эскалацию напряжения со стороны РФ.

Верховная Рада также призывает международных партнеров увеличить предоставление Украине военной и другой помощи для защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

"Призываем международное сообщество адекватно реагировать на вызовы и угрозы, которые несет Российская Федерация, поскольку политика умиротворения уже привела к оккупации части территории Украины - Автономной Республики Крым, города Севастополя и некоторых районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в проекте обращения.

В обращении также подчеркивается, что проект строительства "Северного потока-2" осуществляется не в интересах Европы, а в интересах РФ и несет угрозу, в том числе и сфере безопасности, для всего региона Балтии и Северной Европы.

Верховная Рада подчеркивает, что безнаказанность агрессивной политики и действий РФ может привести к глобальным последствиям.

Теги: #азовское_море #рада #агрессия_рф
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