Политика

17:22 26.11.2018

Министр по делам ветеранов Украины анонсировала создание электронного сервиса "е-ветеран"

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Министр по делам ветеранов Украины анонсировала создание электронного сервиса "е-ветеран"

 Одним из направлений деятельности Министерства по делам ветеранов Украины станет создание системы "е-ветеран" ("электронный ветеран"), заявляет руководитель ведомства Ирина Фриз.

"Отдельным блоком будет аналитика и введение ряда электронных сервисов, в частности платформы "е-ветеран". Эта платформа будет базироваться на созданном Едином государственном реестре ветеранов, который исключит коррупционные риски, с которыми сейчас сталкиваются ветераны", - рассказала И.Фриз на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Она отметила, что платформа подразумевает электронный персональный кабинет, возможность работать с приложениями на гаджетах.

Министр также рассказала, что платформа "е-ветеран" будет выведена в отдельный проектный формат, который позволит обратиться к международным организациям для его финансирования.

По словам И.Фриз, министерство будет работать по четырём основным направлениям - социальная поддержка ветеранов, медицинское обеспечение, чествование памяти и сотрудничество с общественностью, стратегия.

"За каждым из четырех направлений будет закреплен отдельный заместитель министра", - пояснила она.

Говоря о структуре министерства, И.Фриз подчеркнула, что полностью согласна с предложениями, которые ей предложил проектный офис по созданию этого ведомства.

"Я полностью поддерживаю и разделяю проект структуры министерства, который предложил проектный офис. Я думаю ввести директораты - это даст нам возможность привлечь более качественное финансирование, что позволит провести более качественный подбор кадров для работы в структуре министерства", - отметила И.Фриз.

Она пояснила, что отбор кадров в министерство будет происходить на трёхфазной основе – "каждый из руководителей отделов, департаментов, заместителей министров должны пройти конкурсный отбор, а далее (это касается всех) - полиграф, собеседование, и лишь потом - назначение, а также не только собеседование с нашими специалистами, но и советом ветеранов при министерстве".

Теги: #сервис #фриз #е_ветеран
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