Страны Балтии и Грузия обвинили Россию в нарушении международного морского права из-за инцидента в Керченском проливе

В Эстонии и Грузии расценили инцидент с украинскими военными судами в Керченском проливе как нарушение Россией международного морского права.

"Внимательно наблюдаем за тревожными событиями в Керченском проливе и Азовском море. Атака на украинские суда и их задержание является грубым нарушением международного морского права и ставит под угрозу безопасность всего региона. Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал на своей странице в соцсетях глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Он призывает международное сообщество принять немедленные меры для деэскалации ситуации.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас также осудил действия российской стороны в Керченском проливе. "Произошедшее в Керченском проливе является серьезным нарушением международного права. Осуждаю деятельность России по захвату военно-морских судов Украины, закрытию Керченского пролива и агрессии против Украины", - написал Ю.Ратас в соцсетях.

"Поддерживаю призыв Европейского союза и НАТО к деэскалации с тем, чтобы предотвратить дальнейшее развитие конфликта", - заявил глава правительства.

Позднее Ю.Ратас созвал в понедельник экстренное заседание правительственной комиссии по вопросам безопасности. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, на заседании предлагается обсудить инцидент в Керченском проливе.

В свою очередь литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс в связи с инцидентом в Керченском проливе выразил надежду на то, что международная общественность займет "крайне жесткую позицию и потребует от России прекратить блокаду и эти действия".

"Это не что иное, как продолжение агрессии, поскольку Азовское море по соглашению между Российской Федерацией и Украиной - акватория общего пользования, и эти суда в Мариуполе не выполняли никаких операций", - сказал агентству BNS министр.

Схожее мнение высказал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Он призвал международное сообщество, ООН и Европейский союз отреагировать на инцидент в Керченском проливе. "Если произойдет эскалация ситуации, в распоряжении ЕС имеются и дипломатические, и санкционные инструменты", - заявил министр в передаче "900 секунд" на телеканале LNT.

Украина заявила, что РФ нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

ВМС Украины сообщили в Facebook что российские береговые посты и порты в Керченском проливе были уведомлены о намерении пройти группой судов по Керчь-Еникальскому каналу в ночь на 25 ноября. "В 03.58 25.11.2018 малый бронированный артиллерийский катер Военно-морских сил ВС Украины "Бердянск" с целью соблюдения международных норм безопасности судоходства связался с береговым постом ПС ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил о намерении прохода по Керченскому проливу. Информация была получена, но ответ не предоставлен", - заявили представители ВМС Украины.

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в воскресенье заявил, что Верховная Рада на внеочередном заседании 26 ноября рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране. При этом он указал, что "ввод военного положения никоим образом не означает, что Украина будет проводить любые наступательные действия, Украина будет проводить исключительно действия по обороне своей территории, защите и обеспечению безопасности своих граждан".