В Анкаре обеспокоены ситуацией вокруг Керченского пролива

Анкара выражает обеспокоенность в связи с сообщениями о применении оружия против кораблей ВМС Украины со стороны российских пограничных кораблей, говорится в коммюнике, распространенном в понедельник МИД Турции.

"Мы следим за развитием ситуации и возросшей напряженностью в Азовском море и Керченском проливе. Мы обеспокоены сообщениями о применении оружия и ранении (украинских моряков). Мы отмечаем, что препятствий для прохода через Керченский пролив в Черное море быть не должно. Мы призываем воздерживаться от шагов, которые могут поставить под угрозу мир и стабильность в регионе, уважать международное право и воздерживаться от эскалации напряженности", - говорится в коммюнике МИД Турции.