Политика

03:05 26.11.2018

Порошенко поддерживает меры по ограничению въезда в страну отдельных категорий россиян

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Порошенко поддерживает меры по ограничению въезда в страну отдельных категорий россиян

Президент Украины Петр Порошенко поддерживает меры погранслужбы по ограничению въезда в страну отдельных категорий граждан России.

На срочном заседании СНБО в ночь на понедельник в ходе обсуждения вопроса введения на 60 дней правового режима военного положения глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал сообщил, что пограничники намерены перейти на усиленный режим охраны границы.

"Что касается пунктов пропуска, то для граждан Украины никаких ограничений не будет, но я предлагаю для некоторых категорий граждан Российской Федерации ограничить въезд на территорию Украины", - завил глава Погранслужбы.

"Действуйте в рамках своих полномочий. Я как президент и верховный главнокомандующий готов поддержать все ваши предложений", - заявил на это П.Порошенко.

Теги: #погранслужба #рф #украина
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