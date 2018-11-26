Польша, Эстония, Дания и Румыния осудили действия России в Керченском проливе

Министерства иностранных дел Польши, Эстонии, Дании и Румынии осудили агрессивные действия России в Керченском проливе по отношению к украинским судам.

"Мы решительно осуждаем агрессивные действия России, мы призываем ее власти уважать международное право, а обе стороны - к сдержанности в ситуации, которая может поставить под угрозу стабильность европейской безопасности", - говорится в заявлении МИД Польши в понедельник.

В свою очередь, глава МИД Дании Андерс Самуэльсен на своей странице в Твиттер добавил: "Россия должна восстановить свободный проход в Керченском проливе. Важно деэскалировать ситуацию сейчас".

Также глава внешнеполитического ведомства Эстонии призвал освободить украинские суда.

"Эстония осуждает нападение России на украинские суда в Азовском море и Керченском проливе и призывает к немедленному освобождению кораблей. Эти действия нарушают как международное право, так и суверенитет и территориальную целостность Украины, это сознательный акт по усилению напряженности", - цитируют слова главы МИД Эстонии Свена Миксера в пресс-службе ведомства в Твиттер.

Румыния выразила обеспокоенность в связи с событиями в Азовском море и Керченском проливе: "Глубоко обеспокоены событиями в Азовском море и Керченском проливе. Агрессия и нарушения международного права подрывают безопасность всего региона”.