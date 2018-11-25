Политика

22:36 25.11.2018

Украина обратилась в Совбез ООН с требованием созвать заседание – И.Геращенко

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Украина обратилась в Совбез ООН с требованием созвать заседание – И.Геращенко

Первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко сообщила, что постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко обратился с требованием немедленно созвать Совет безопасности ООН.

"Посол Украины при ООН Владимир Ельченко, по поручению президента Порошенко, уже обратился к председательствующей в Совбезе страны - КНР, с требованием немедленно созвать Совбез", - написала И.Геращенко на своей странице в Фейсбуке в воскресенье.

Она подчеркнула, что Украина подверглась прямой вооруженной агрессии.

"У нас прямая вооруженная агрессия РФ против Украины. Атакуют наше морское пространство", - подчеркнула вице-спикер.

Теги: #азовское_море #геращенко
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