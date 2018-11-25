Порошенко поручил МИД проинформировать страны "Большой семерки" и членов СБ ООН о событиях в Керченском проливе – пресс-служба АП

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД проинформировать страны "Большой семерки" и членов СБ ООН о событиях в Керченском проливе, сообщили в пресс-службе Администрации президента.

"Украина вместе с группой стран ЕС, США, Канадой и другими партнерами, разработала проект резолюции ООН по милитаризации Россией Автономной Республики Крым и Азовского моря, которая будет рассмотрена Генеральной Ассамблеей ООН уже в декабре", - сообщили в пресс-службе Администрации президента.