Политика

22:20 25.11.2018

Украина обратилась к США за поддержкой из-за ситуации в Керченском проливе - посол

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Украина обратилась к США за поддержкой из-за ситуации в Керченском проливе - посол

Украина просит Вашингтон о решительной поддержке и четком сигнале для Москвы в связи с агрессивными действиями России в Черном и Азовском морях по отношению к украинским суднам.

"Немедленно обратились к американским партнерам с призывом о решительной поддержке Украины и четком сигнале со стороны США агрессору. Были заверены о пристальном внимании к развитию ситуации и подготовке реакции с целью недопущения дальнейшей эскалации", - написал посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Фейсбук в воскресенье.

Посол добавил, что украинская сторона рассчитывает на поддержку США.

"Такие действия в Черном и Азовском морях не только нарушают международно-правовые нормы, но и несут в себе угрозу полномасштабного военного конфликта и безопасности государств Черноморского региона", - подчеркнул он.

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