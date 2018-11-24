Политика

17:30 24.11.2018

Эстония осуждает действия РФ в Азовском море - глава эстонского МИД

1 мин читать
Эстония осуждает действия РФ в Азовском море - глава эстонского МИД

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) заявил, что действия России в Азовском море направлены на оказание политического давления на Украину и нанесение ей экономического ущерба, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе эстонского внешнеполитического ведомства.

"Целью России (в Азовском море - ИФ) является оказание политического давления на Украину и нанесение ей экономического ущерба. Кроме того, ситуация влияет и на суда государств Европейского союза или передвигающиеся под флагами государств ЕС. Россия также ввела в Азовское море военные корабли, нанося Украине еще большую угрозу безопасности", - сказал С.Миксер на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

По словам эстонского дипломата, ситуация нуждается в усиленном международном внимании. Эстония призывает РФ прекратить деятельность, направленную "на поиск конфликтов и уважать международное право".

С.Миксер заявил также, что Эстония поддерживает территориальную целостность Украины. "Мы поддерживаем дополнительные санкции ЕС в отношении организаторов прошедших 11 ноября нелегальных выборов (в отдельных районах Донецкой и Луганской областей – ИФ) и избранных на них руководителей", - сказал глава МИД Эстонии.

Кроме того, С.Миксер призвал Украину обращать больше внимания на кибербезопасность в связи с предстоящими в стране выборами.

Теги: #азовское_море #эстония
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЕС предпримет конкретные меры по ситуации в Азовском море

Совет ЕС обсудит ситуацию вокруг Украины и Азовского моря - источник

Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на Донбассе и в Азовском море 19 ноября - Точицкий

Украина и НАТО не планируют совместные учения в Азовском море – Пристайко

РФ будет практиковать блокаду морских портов не только по отношению к Украине, убежден Порошенко

Порошенко и Меркель обсудили угрозу эскалации в Азовском море

В Кремле не видят необходимости в новом договоре с Украиной по Азовскому морю

Эстонским чиновникам разрешили получать в подарок орехи на Рождество и цветы от благодарных пенсионеров

Порошенко приветствует резолюцию ЕП по ситуации в Азовском море

ЕС против милитаризации Азовского моря

ПОСЛЕДНЕЕ

Испания согласна на условия соглашения Brexit по Гибралтару - премьер

Интеграция Украины в евроатлантическое пространство гарантирует нам мир, безопасность и независимость – Порошенко

Процесс декоммунизации в Украине должен быть завершен – Порошенко

Порошенко: Историческая ответственность за Голодомор лежит на РФ как правопреемнице СССР

Порошенко надеется на международную поддержку проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора в Украине

Санкции должны продолжаться до полного выполнения РФ минских договоренностей – президент Латвии

Латвия поддерживает Украину в достижении международного осуждения Голодомора против украинского народа - Вейонис

Порошенко вручил президенту Латвии орден Ярослава Мудрого I степени

Украина признательна Латвии за помощь в реформе сектора безопасности - Порошенко

Латвия продолжит оказывать медицинскую помощь украинским солдатам – президент

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА