Санкции должны продолжаться до полного выполнения РФ минских договоренностей – президент Латвии

Санкции против Российской Федерации должны пролонгироваться до полного выполнения Москвой минских договоренностей, считает президент Латвии Раймондс Вейонис.

"Санкции, которые были наложены на Россию, должны продолжаться до момента полного выполнения минских договоренностей", - сказал Р.Вейонис на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в субботу в Киеве.

Он подчеркнул, что, к сожалению, Москва не делает никаких шагов к деэскалации, а блокада Азовского моря является еще одним доказательством агрессивной политики Российской Федерации.

"Латвия решительно поддерживает позицию ЕС о непризнании незаконных выборов на территориях Донецкой и Луганской областей, а также на неподконтрольных Украине территориях", - заявил президент Р.Вейонис.