Латвия поддерживает Украину в вопросе санкций в отношении РФ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выступает за продолжение санкций в отношении РФ, эти намерения поддерживает и Латвия.

"Сегодня адекватным ответом на процессы, которые происходят, будет решение о продолжении санкций против РФ со стороны мировой общественности, включая Европейский Союз. Приятно, что в этом вопросе Латвия всегда четко поддерживает Украину", - сказал П.Порошенко на совместном с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом брифинге в субботу в Киеве.

По словам П.Порошенко, он проинформировал своего латвийского коллегу о ситуации в Украине, в том числе на Донбассе, в Азовском море и в Крыму.