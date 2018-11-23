Политика

19:06 23.11.2018

Чешское правительство преодолело вотум недоверия

1 мин читать
Чешское правительство преодолело вотум недоверия

Правительство Чехии под руководством Андрея Бабиша в пятницу заручилось доверием депутатов парламента на голосовании, инициированном оппозицией, сообщает чешское радио.

Для вынесения вотума недоверия требовался 101 голос, в то время как против нынешнего правительства высказались 92 депутата.

Оппозиция инициировала голосование по вопросу о недоверии правительству после публикации интервью сына чешского премьера Андрея Бабиша-младшего, в котором он сообщил, что люди из окружения отца вывозили его в Москву, а затем в Крым, где некоторое время удерживали против его воли, чтобы помешать расследованию получения мошенническим путем 2 млн евро из фондов ЕС фирмой, записанной на его имя.

Глава чешского правительства опроверг это, отметив, что у сына наблюдаются психические проблемы, и что он болен шизофренией.

Теги: #чехия #недоверие
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава МИД Чехии об аннексии Крыма: До сих пор не все страны могут выбирать свою внешнюю политику без угрозы их суверенитету и целостности

Украинское посольство в Праге осуждает незаконный визит двух депутатов ЕП от Чехии в Крым и предупреждает о санкциях

Правительству Испании вынесен вотум недоверия

Земан выиграл президентские выборы в Чехии

На президентских выборах в Чехии лидирует действующий глава государства Земан

Климкин пригласил главу МИД Чехии посетить Украину

Действующий президент Чехии Земан одержал верх в первом туре президентских выборов, но не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства

Чехию ждет второй тур президентских выборов

Земан лидирует на выборах президента Чехии

В Чехии проходит первый тур президентских выборов

ПОСЛЕДНЕЕ

В МИД Украины осуждают прибытие очередного "гумконвоя" из РФ в ОРДЛО

Мусульмане Украины против использования религии в политике и за диалог с другими религиями - муфтий Украины

Тимошенко предлагает украинцам подписать с ней контракт о выполнении предвыборных обещаний

Березенко: БПП не имеет отношения к размещению антирекламы Тимошенко на бигбордах в Киеве

Порошенко: Мы рассматриваем действия российского президента, посетившего Крым, как грубое нарушение международного права

Левченко предложил Раде отменить решение о принятии госбюджета-2019

В Раде появился альтернативный законопроект по переименованию Днепропетровской области

Провал сделки по Brexit приведет к большей разобщенности в Британии - Мэй

В БПП заявляют, что защитили от роста тарифов уязвимые категории граждан

Климкин: Мы не дискутируем с Будапештом, как должны толковаться украинские законы на украинской территории

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА