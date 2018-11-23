Политика

15:01 23.11.2018

В Украине сохранится прохладная погода

2 мин читать
В Украине сохранится прохладная погода

В ближайшие сутки, 24 ноября, синоптическая ситуация в Украине кардинально не изменится, в поле высокого атмосферного давления сохранится прохладная погода.

В субботу без существенных осадков. На дорогах Украины, кроме большинства районов северных и южных областей, местами гололедица.

В западных и центральных областях ночью, утром местами туман, изморозь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9°, в восточной части 8-13° мороза; днем 1-6° мороза, в южных и западных областях 0-2° тепла (на Закарпатье ночью 1-3°тепла, днем 5-7° тепла).

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° мороза, днем 2-4°мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 24 ноября самая высокая температура днем была 14,1 градусов в 1926 году, самая низкая ночью -15,4 градусов в 1998 году.

В Украине 25 ноября, воскресенье, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской области днем пройдет мокрый снег и дождь (в Закарпатье и Прикарпатье преимущественно дождь), местами гололед, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, в центральных и восточных областях до 9° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, на западе и на юге страны 2-7° тепла (на Закарпатье ночью 0-5° тепла, днем 7-10°).

В Киеве в воскресенье пройдет небольшой снег и мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

Теги: #погода
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Могилев поручил объявить режим чрезвычайно ситуации в Крыму в связи с погодными условиями

Яценюк не может вылететь на встречу с Тимошенко из-за проблем с авиасообщением

ПОСЛЕДНЕЕ

Климкин: Мы не дискутируем с Будапештом, как должны толковаться украинские законы на украинской территории

Министерство ветеранов приступает к работе, не дожидаясь окончания юридических процедур

Местные организации партии "Оппозиционный блок" требуют немедленного созыва съезда

Рада до конца года рассмотрит законы о государственном языке и о декоммунизации

Тимошенко считает эмиграцию украинцев угрожающей нацбезопасности страны

Тимошенко: Украинский язык окончательно утвердит свое абсолютное доминирование в Украине

Доходная часть госбюджета-2019 благодаря детенизации почти в 3 раза больше, чем госбюджет-2013

ФРГ ждет контролируемого Brexit, но готова и к другому варианту

Все руководство Минобороны до конца года будет гражданским

Порошенко: Членство Украины в ЕС, это "вопрос лет", а не десятилетий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА