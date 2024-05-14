Ближайшие дни в Украине будут прохладными, ночью заморозки на поверхности грунта, местами пройдут кратковременные дожди

Кратковременные дожди, местами грозы ожидаются в юго-восточной части Украины в среду, 15 мая, на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, в западных и северных областях 1-6° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5°; днем 11-16° тепла, на Закарпатье 17-21°.

В Киеве в среду, 15 мая, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем около 15°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им.Бориса Срезневского, в Киеве с начала метеорологических наблюдений 15 мая самая высокая температура днем была 30,2° тепла в 1925г., а самая низкая ночью 0,1° ниже ноля в 1927г.

В четверг, 16 мая, ночью без осадков, лишь в юго-восточной части, а днем и по всей Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются небольшие кратковременные дожди.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5°, на юге и Закарпатье 3-8° тепла; днем 12-17° тепла. На высокогорье Карпат ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла.

В Киеве в четверг, 16 мая, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 15-17°.