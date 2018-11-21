Политика

21:40 21.11.2018

Климкин: Искоренение антисемитизма в Украине является для нас делом чести

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Климкин: Искоренение антисемитизма в Украине является для нас делом чести

Украинские правоохранительные органы должны реагировать оперативно и решительно на любой антисемитский инцидент, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Украинское государство с самого начала своего существования, то есть с 1991 года, было абсолютно дружественным по отношению к Израилю. Мы являемся верными и тесными партнерами в двусторонних отношениях. Мы поддерживаем Израиль на международной арене, искренне осуждаем акты терроризма, направленные против евреев и Израиля. Эта страна для нас выступает примером сплоченности и решимости в борьбе с внешним врагом", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Министр также отметил, что уровень антисемитизма, в том числе бытового, в Украине на сегодняшний день намного меньше, чем в советские времена. По его словам, недавнее исследование мониторинговой организации Pew Research продемонстрировало, что уровень бытового антисемитизма в Украине ниже, чем в любой другой стране Восточной Европы.

"Конечно, мы не можем быть довольны достигнутым, ведь даже один случай антисемитизма – это уже слишком много. Поэтому мы призываем украинские правоохранительные органы на любой антисемитский инцидент реагировать оперативно и решительно. Антисемитизм – это неприемлемо зло. Его искоренение в Украине является для нас делом чести", - заявил глава МИД Украины.

П.Климкин принял участие в конференции, посвященной борьбе с антисемитизмом в Европе, организатором которой выступило Австрийское председательствование в Европейском Союзе.

Теги: #антисемитизм #климкин
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