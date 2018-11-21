Политика

13:14 21.11.2018

Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем будет подписано в ближайшие недели

2 мин читать
Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем будет подписано в ближайшие недели

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал подписание соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем в ближайшие недели.

"В ближайшие недели мы подпишем наше открывающее новые горизонты соглашение о зоне свободной торговли с Израилем", - сказал глава МИД на международной конференции высокого уровня по вопросам противодействия антисемитизму и антисионизму в Вене в среду.

Как сообщалось, в среду, 21 ноября, Кабинет министров на заседании уполномочил первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива на подписание соглашения о ЗСТ между Украиной и Израилем.

В сопроводительных документах к проекту распоряжения, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина", указано, что согласно проекту соглашения Израиль намерен отменить ввозные пошлины для 9,2% сельхозтоваров и около 80% промышленных. Украина сохранит действующие тарифные ставки на такие товары как: мясо и субпродукты птицы, мороженная свинина, отдельные виды рыбы, молочные продукты, овощи, зерновые, жиры, готовые изделия из мяса, сахар, конфеты, консервированные овощи, соусы, вина, табачные изделия и др.

В экспертном заключении к проекту распоряжения указывается, что Украина намерена отменить ввозные пошлины для 6,8% сельскохозяйственных товаров и около 70% промышленных товаров.

"Помимо этого, указанное соглашение является "соглашением с исключениями", поскольку предусматривает не полную либерализацию ввозных пошлин, а переходные периоды до полной отмены ввозных пошлин, частичную либерализацию ввозных пошлин и исключения из преференционного режима торговли", - отмечено в документе.

Больше всего в абсолютном измерении может вырасти экспорт Украины в Израиль зерновых и злаковых (кроме риса-сырца и пшеницы), молочных продуктов, растительных масел, семян масличных культур, других пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Больше всего в абсолютном измерении может вырасти импорт из Израиля других промышленных изделий, химических продуктов и резиновых изделий, других пищевых продуктов, овощей и фруктов, готовых металлических изделий, других машин и оборудования, отмечается в сопроводительных документах.

При этом в экспертном заключении, кроме возможного положительного эффекта данного соглашения для украинских экспортеров в Израиль, присутствует и негативное влияние на производителей легкой промышленности и машиностроения в Украине.

Теги: #климкин #зст #израиль
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Израиль отказался подписывать пакт ООН о миграции

Климкин обсудил с министром обороны Канады сотрудничество в оборонной сфере

Украина продолжает дискуссии с США относительно нового вооружения

Климкин обсудил с руководством комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США пути противодействия российской агрессии

Климкин обсудил с руководством комитета иностранных дел Палаты представителей Конгресса США пути противодействия российской агрессии

Климкин: международное признание Голодомора как геноцида - это противодействие гибридной агрессии РФ против демократического мира

Украина требует прекратить ракетные обстрелы вокруг юга Израиля

Климкин: Оккупированный Донбасс как колония РФ не может быть искусственно вживлен в Украину

Киев и Вашингтон подписали декларацию о намерении продлить срок соглашения о гражданских атомных объектах в Украине

Россию ждет усиление международных санкций за фейковые выборы на Донбассе - Климкин

ПОСЛЕДНЕЕ

В МИД Украины приветствуют избрание главы Интерпола представителя Южной Кореи

Правительство одобрило "антирейдерский" законопроект

Рада открыла путь для подписания закона о снижении акцизного налога с автомобилей на еврономерах

НАПК уличило нардепа Голубова в возможном незаконном обогащении, он поясняет свои доходы операциями с криптовалютой

Берлин продолжит бороться за мир и территориальную целостность Украины

Тимошенко: Майдан - это прививка от диктатуры

За освобождения удерживаемого в РФ Сущенко ежедневно борются украинские и международные юристы и дипломаты – Порошенко

Гриценко подал в суд на БПП и нардепа Бригинца за распространение информации о причастности к хищениям и развале армии

Польша отказалась подписывать миграционный пакт ООН

Порошенко ждет от Рады скорой поддержки в 1-м чтении поправок в Конституцию о закреплении курса на ЕС и НАТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА