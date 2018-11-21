Экономика

12:47 21.11.2018

Правительство уполномочило Кубива подписать ЗСТ с Израилем

2 мин читать
Правительство уполномочило Кубива подписать ЗСТ с Израилем

Кабинет министров уполномочил первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива на подписание соглашения о зоне свободной торговле (ЗСТ) между Украиной и Израилем.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

В сопроводительных документах к проекту распоряжения, которыми располагает агентство, указано, что согласно проекту соглашения Израиль намерен отменить ввозные пошлины для 9,2% сельхозтоваров и около 80% промышленных. Украина сохранит действующие тарифные ставки на такие товары как: мясо и субпродукты птицы, мороженная свинина, отдельные виды рыбы, молочные продукты, овощи, зерновые, жиры, готовые изделия из мяса, сахар, конфеты, консервированные овощи, соусы, вина, табачные изделия и прочие.

В то же время в экспертном заключении к проекту распоряжения указывается, что Украина намерена отменить ввозные пошлины для 6,8% сельскохозяйственных товаров и около 70% промышленных товаров.

"Помимо этого, указанное соглашение является "соглашением с исключениями", поскольку предусматривает не полную либерализацию ввозных пошлин, а переходные периоды до полной отмены ввозных пошлин, частичную либерализацию ввозных пошлин и исключения из преференционного режима торговли", - отмечено в документе.

Больше всего в абсолютном измерении может вырасти экспорт Украины в Израиль зерновых и злаковых (кроме риса-сырца и пшеницы), молочных продуктов, растительных масел, семян масличных культур, других пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Больше всего в абсолютном измерении может вырасти импорт из Израиля других промышленных изделий, химических продуктов и резиновых изделий, других пищевых продуктов, овощей и фруктов, готовых металлических изделий, других машин и оборудования, отмечается в сопроводительных документах.

При этом в экспертном заключении, кроме возможного положительного эффекта данного соглашения для украинских экспортеров в Израиль, присутствует и негативное влияние на производителей легкой промышленности и машиностроения в Украине.

Теги: #кубив #зст #израиль
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина инициирует консультации о возможном создании ЗСТ с Китаем – Кубив

Украина и Израиль подпишут соглашение о свободной торговле в конце ноября – Гройсман

Объем торговли товарами между Украиной и Китаем за 8 мес. вырос на 21%

Кубив обсудил в Стамбуле перспективы торгово-экономического сотрудничества между двумя странами

Украина и Израиль подпишут соглашение о ЗСТ до конца 2018 года – Кубив

Первая официальная торговая миссия США начнет работу в Украине через несколько дней

Создание ЭКА требует дополнительного бюджетного финансирования в 80 млн грн - Кубив

В Киеве состоялась презентация экспортного бренда Украины

МЭРТ намерен направить 27 торгпредов в 9 дипломатических учреждений

Кубив намерен предложить выплату повышенной стипендии студентам инженерных, аграрных, математических специальностей

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укравтодор" по итогам строительного сезона-2018 выполнил 95% плана по ремонту и строительству автодорог

США ввели санкции в отношении сети по поставкам нефти в Сирию

"Prozorro.Продажи" запустило аукционы по продаже прав аренды земли

Кабмин утвердил финплан "Турбоатома" на 2019г. с ростом чистой прибыли на 5%, чистого дохода на 7%

Обед ко Дню благодарения в США подешевел до минимума с 2010г

Кабмин утвердил финплан аэропорта "Львов" на 2019г с чистой прибылью 90 млн грн

Кабмин выделил 11,3 млн грн на аварийно-восстановительные работы в Закарпатье

НАБУ не предъявляло обвинений Ощадбанку

Кабмин утвердил условия предоставления в 2019г госгарантий до 27,3 млрд грн

Мининфраструктуры с 2019 г. планирует начать проверки асфальтозаводов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА