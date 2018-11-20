Рада направила в КС конституционные изменения о переименовании Кировоградской области

Народные депутаты одобрили направление в Конституционный суд (КС) Украины для получения заключения к законопроекту (№8380) о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Кировоградской области в Кропивницкую.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 239 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник вечером.

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

После получения заключений КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого требуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.