Политика

17:42 20.11.2018

Рада направила в КС конституционные изменения о переименовании Кировоградской области

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Рада направила в КС конституционные изменения о переименовании Кировоградской области

 Народные депутаты одобрили направление в Конституционный суд (КС) Украины для получения заключения к законопроекту (№8380) о внесении изменений в Конституцию относительно переименования Кировоградской области в Кропивницкую.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", такое решение поддержали 239 народных депутатов на пленарном заседании парламента во вторник вечером.

Согласно процедуре, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины может быть рассмотрен Верховной Радой только при наличии заключения Конституционного суда относительно соответствия инициативы требованиям ст. 157 и 158 Основного закона.

После получения заключений КС парламент может предварительно одобрить (принять в первом чтении) такой законопроект не менее 226 голосами. После этого, на следующей очередной сессии, парламент может голосовать за него для принятия в целом. Для этого требуется не менее 300 голосов парламентариев. Такая процедура установлена Конституцией Украины.

Теги: #переименование #конституционный_суд #кировоградская_обл
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