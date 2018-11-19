Политика

17:48 19.11.2018

Климкин обсудил с министром обороны Канады сотрудничество в оборонной сфере

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Климкин обсудил с министром обороны Канады сотрудничество в оборонной сфере

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках визита в Канаду встретился с министром национальной обороны этой страны Харджитом Сингхом Саджаном (Harjit Singh Sajjan).

"Среди всех дискуссий классные встречи с канадскими друзьями, в частности, с министром обороны @HarjitSajjan. Говорили об оборонном сотрудничестве и о том, что их председательство в G7 делает для Украины", - написал П.Климкин в понедельник в Твиттере.

Он также сообщил, что перед отлетом в телефонном режиме "сверили часы" с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини "для сильной позиции" по украинскому вопросу на Совете ЕС по иностранным делам, который соберется в понедельник в Брюсселе.

Теги: #оборона #сотрудничество #канада #климкин
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