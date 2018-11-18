Политика

14:50 18.11.2018

Доклад лорда Джоплинга ПА НАТО - это анализ гибридной войны России против демократического мира, - Фриз

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Доклад лорда Джоплинга ПА НАТО - это анализ гибридной войны России против демократического мира, - Фриз

Фундаментальный доклад британского парламентария лорда Джоплинга "Противодействие гибридным угрозам в России" определяет, что гибридная война РФ, прежде всего, направлена на Евроатлантическое сообщество и страны НАТО/ЕС, считает председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

Как написала И.Фриз на своей странице в Facebook, доклад британского парламентария - это первая попытка анализа всех направлений гибридной войны, которую навязал Кремль демократическому миру.

"Конкретные примеры разнообразного вмешательства России в США, Великобритании, Германии, Франции, Швеции, Норвегии, Греции, Бельгии, Финляндии, Украине, Грузии, Молдове и др. Этот комплексный отчет направлен на дальнейшее информирование о гибридных действиях России, включая политическое вмешательство, шпионаж, дезинформацию и пропаганду, кибератаки, кинетическое вмешательство, экономическое давление, а также демонстрирует как несколько методов укрепляют и дополняют друг друга", - написала она.

Нардеп также сообщила, что, по словам лорда Джоплинга, британская разведка уже переквалифицировала Россию в "первую" угрозу рядом с исламским терроризмом.

И.Фриз также отметила, что отдельным пунктом в докладе отмечен вес предоставления Томоса Украине и хакерские атаки россиян на Вселенский патриархат.

"Религиозные и государственные чиновники в России работают бок о бок, чтобы не допустить разъединения, поскольку это, безусловно, уменьшит влияние России в Украине", - процитировала выступление британского парламентария она.

По словам украинского парламентария, докладчик обратил внимание на то, что российские хакеры нацеливались на высокопоставленных православных христианских деятелей, включая высших иерархов патриарха Варфоломея I. "Как сообщается, одна и та же российская хакерская группа, Fancy Bear, была связана с воровством электронных почт в Национальной комиссии США в 2016 году (Satter, 2018)", - процитировала И.Фриз и добавила, что коллеги из Германии, Испании, Литвы, Великобритании, Франции, Польши, Турции не только поблагодарили за доклад лорда Джоплинга и поддержали его тезисы, но и одобрили доклад как основополагающий по вопросам противодействия гибридным вмешательствам России.

Кроме того, парламентарий выразила благодарность лорду Джоплингу за работу по подготовке доклада.

"Большой доклад принят Комитетом по гражданскому измерению и безопасности ПА НАТО. На основе него будет приниматься резолюция ПА НАТО", - резюмировала председатель украинской парламентской делегации.

Теги: #фриз #россия #нато
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