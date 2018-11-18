Политика

12:40 18.11.2018

Нетаньяху не считает нужным проводить досрочные выборы в Израиле

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Нетаньяху не считает нужным проводить досрочные выборы в Израиле

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху высказался против идеи провести в Израиле досрочные парламентские выборы, упомянув при этом непростую ситуацию в области безопасности, передают в воскресенье местные СМИ.

"В период деликатной (ситуации - ИФ) с безопасностью организовывать выборы - неуместно и неправильно", - сказал премьер в начале заседания кабинета министров.

Нестабильная политическая ситуация в Израиле стала результатом отставки министра обороны Авигдора Либермана в ответ на решение Б.Нетаньяху пойти на мирное соглашение с палестинцами сектора Газа при посредничестве Египта. Партия А.Либермана "Наш дом Израиль" оставила коалицию, лишив ее четырех голосов перевеса.

Ранее СМИ сообщали, что Б.Нетаньяху надеется отложить роспуск нынешнего правительства как минимум до конца года, чтобы за это время успеть назначить нового главу Генштаба Армии обороны и генерального инспектора полиции.

Очередные выборы в Израиле по плану должны состояться в ноябре 2019 года. В настоящее время правительственная коалиция сформирована партиями "Ликуд", "Кулану", "Еврейский дом", ШАС и Яхадут ха-Тора.

Теги: #биньямин_нетаньяху #нетаньяху
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