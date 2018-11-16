Политика

08:27 16.11.2018

Японский премьер обещал не размещать американские военные базы на части Курильских островов в случае их передачи Россией

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Японский премьер обещал не размещать американские военные базы на части Курильских островов в случае их передачи Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил президенту РФ Владимиру Путину, что, если Россия передаст японской стороне острова Шикотан и Хабомаи Курильской гряды, то там не появятся военные базы США, сообщила газета "Асахи".

Она отметила со ссылками на источники в офисе премьера, что С. Абэ на встрече лидеров в Сингапуре в среду сказал В.Путину, что, "если спорные острова Хабомаи и Шикотан будут переданы Японии в соответствии с совместной декларацией от 1956 года в результате двухсторонних переговоров, то на них не будут размещены американские военные базы".

Вместе с тем, "Асахи" добавила, что помимо переговоров с Москвой о мирном договоре и по территориальным проблемам Токио одновременно придется вести переговоры по военным базам с Вашингтоном.

В соответствии с декларацией 1956 года Советский Союз заявлял о готовности передать Японии два острова Южной Курильской гряды после подписания мирного договора с Японией. Документ был ратифицирован обеими странами, однако Япония впоследствии отказалась от исполнения договоренности.

Теги: #япония #базы #россия #острова
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