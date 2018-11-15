Политика

11:29 15.11.2018

Турчинов: Готовится новый мощный пакет разноплановых санкций, в том числе и из-за проведения фейковых выборов на Донбассе

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Турчинов: Готовится новый мощный пакет разноплановых санкций, в том числе и из-за проведения фейковых выборов на Донбассе

В настоящее время Совет нацбезопасности и обороны Украины, Верховная Рада, Кабмин и СБУ готовят новый пакет санкций, в том числе против причастных к организации и проведению псевдовыборов на оккупированном Донбассе,, сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов и выразил убеждение, что это будет мощный пакет разноплановых санкций.

"Сейчас готовится новый пакет санкций, СНБО готовит предложения, Кабинет министров, Служба безопасности, Верховная Рада внесла свои предложения и я убеждён, что это будет мощный пакет разноплановых санкций, в том числе против тех, кто был руководителями, вдохновителями и организаторами проведения фейковых так называемых выборов на оккупированных территориях", - сказал А.Турчинов журналистам в четверг в Киеве на "Киевском бронетанковом заводе".

Он не исключил, что в санкционном списке будут представители отдельных европейских стран, которые "делали вид, что они наблюдают за противозаконными выборами на оккупированных территориях".

По словам секретаря СНБО, санкции также будут применены против "широкого спектра украинских предприятий, которые сотрудничают с оборонным комплексом или усиливают безопасность и оборону Российской Федерации".

Теги: #турчинов #санкции #донбасс
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