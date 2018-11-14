Политика

19:08 14.11.2018

В БПП предложили Тимошенко обвинить президента "в снегопаде и холодной воде в море"

1 мин читать
В БПП предложили Тимошенко обвинить президента "в снегопаде и холодной воде в море"

Заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко считает обвинения лидера партии ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко в адрес президента необоснованными.

"Юлия Тимошенко обвиняет президента Украины, фракцию партии "Блок Петра Порошенко" в отсутствии тепла. Я предлагаю Тимошенко не сдерживать себя и прямо обвинить президента и БПП в сегодняшнем снегопаде, холодной воде в море, сломанных каблуках и прокисшем молоке", - сказал А.Гончаренко.

Он также отметил, что если Ю.Тимошенко прислушается к совету, фракция БПП признает свою вину во всех бедах сразу.

Теги: #тимошенко #бпп #обвинения
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко обратилась к Порошенко с требованием возобновить поставки газа компаниям, которые обеспечивают население теплом

Тимошенко может повернуть страну назад - Игорь Кононенко

Кононенко: В ноябре мы вынесем вопрос внесения изменений в Конституцию по курсу на ЕС и НАТО в зал

Юлия Тимошенко: Достойная зарплата и рабочие места будут поощрять украинцев работать на Родине

Тимошенко призывает строго спросить с органов власти из-за срыва отопительного сезона в нескольких городах

Лидерами президентского рейтинга остаются Тимошенко, Зеленский, Порошенко и Гриценко – опрос

Нардеп Ионова: резолюции международных организаций должны усиливать санкции против РФ

Тимошенко призвала к усилению санкций против РФ за организацию незаконных выборов на оккупированном Донбассе

Выборами на Донбассе РФ поставила крест на минском процессе – Арьев

Кононенко: в начале декабря, а может даже раньше, мы проголосуем бюджет

ПОСЛЕДНЕЕ

Представитель ЕК объяснил позицию по "Северному потоку 2": ЕС нужно больше полномочий в проекте

В Комитете министров СЕ заявили о непризнании "выборов" на Донбассе

В ЕС приступают к усилению защиты документов, удостоверяющих личность

Кабмин создал Госслужбу по делам ветеранов

У владельцев ID-карт не будет проблем при голосовании на выборах президента Украины – ГМС

Новый посол Венгрии вручил копии верительных грамот замглавы МИД Украины

Иран расходует на поддержку "Хезболлы" и палестинских группировок $1 млрд в год

США против любых действий, ослабляющих НАТО

Украина требует прекратить ракетные обстрелы вокруг юга Израиля

И.Геращенко: РФ отказалась от проведения внеочередного заседания ТКГ в связи с фейковыми выборами на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА