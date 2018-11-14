США против любых действий, ослабляющих НАТО

США выступают против любых действий, которые могут привести к ослаблению НАТО, заявила на брифинге пресс-секретарь американского госдепартамента Хизер Нойерт, комментируя идею создания армии Евросоюза.

"Это очень важно для Североатлантического союза, для правительства Соединенных Штатов и для многих других, мы считаем, что никакие действия не должны отвлекать НАТО от прилагаемых альянсом усилий. Это - устойчивое образование, которое правительство Соединенных Штатов и многие другие поддерживали в течение многих лет, поэтому мы не хотели бы ослабления НАТО", - сказал Х.Нойерт.

Она отметила, что госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время недавней встречи в Париже обсудили вопрос укрепления НАТО.

"НАТО станет сильнее, на наш взгляд, когда все члены возьмут на себя большую ответственность за это. Мы видели, как многие страны подошли к этому вопросу, и вносят большой вклад с точки зрения выделения части своего ВВП в коллективную оборону НАТО", - заявила дипломат.

При этом, говоря о предложении Э.Макрона о создании европейской армии, Х.Нойерт заявила: "У нас тесный союз с Францией".

"Это один из наших старейших и наиболее важных союзников, и ничего в этих отношениях не изменилось", - подчеркнула она.